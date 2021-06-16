В Италии призвали к усилению регулирования криптовалют

Распространение цифровых активов без какой-либо четкой нормативной базы является поводом для беспокойства и может иметь негативные последствия. Об этом заявил глава Комиссии по надзору за рынком ценных бумаг и биржам Италии Паоло Савона, пишет Forklog з посиланням на Reuters.

В Италии призвали к усилению регулирования криптовалют
Фото: currency.com

Крипта под контролем

Председатель ведомства потребовал усилить регулирование. В противном случае криптовалюты могут способствовать незаконной деятельности и подорвать способность центробанков проводить денежно-кредитную политику, считает чиновник.

«Если на европейском уровне потребуется слишком много времени, чтобы найти решение, Италии придется принять свои собственные меры», — заявил Савона.

По словам Савона, сейчас в обращении находятся около 4 тысяч монет разной криптовалюты, которые никак не отслеживаются и не регулируются.

Глава Consob признался, что его это беспокоит.

Предыстория

В 2016 году власти страны предложили законопроект, предусматривающий налогообложение компаний, деятельность которых связана с биткоином и другими криптовалютами.

В 2018 году Минфин Италии разработал правила регулирования индустрии. Документ предусматривал обязательную регистрацию криптовалютных компаний и рассматривал цифровые активы как средство обмена на товары и услуги.

Напомним, в июне 2021 года директор Бюро экономического анализа при Министерстве экономики Нидерландов Питер Хасекамп призвал запретить биткоин. Чиновник упомянул вопросы безопасности и риски мошенничества.

Позже министр финансов страны Вопке Хукстра заявил, что власти должны регулировать цифровые активы, поскольку ограничения только навредят.

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