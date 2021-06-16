Компании по проведению азартных игр оплатили Госказначейству за лицензии более 40 миллионов

Четыре компании оплатили Государственному казначейству за лицензии по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр более 40 млн грн, сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Компании по проведению азартных игр оплатили Госказначейству за лицензии более 40 миллионов
Фото: pravda.if.ua

Кто и сколько заплатил

  1. ООО «Смарт.Технолоджи» — 1,8 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр.
  2. ООО «Соло Гейм» — 9 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов.
  3. ООО «Вбет Украина» — 23,4 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет.
  4. ООО «Вбет Украина» — 6 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр в покер в сети интернет.

Ранее

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала гостинице «Днепр» в разрешении на проведение азартных игр из-за невозможности помещений гостиницы соответствовать требованиям Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Сегодня в Украине уже выданы лицензии на:

  • 9 казино;
  • 11 онлайн-казино и 1 онлайн-покер;
  • 37 игровых залов;
  • 37 букмекерских контор;
  • 33 стола с рулеткой;
  • 60 карточных игровых столов;
  • 1097 игровых автоматов.

Где открываются казино

Казино открываются при пятизвездочных отелях в городах с высоким туристическим потенциалом. Лидером по количеству заведений является Киев, где планируется открыть 12 игровых точек. В список городов с наибольшим количеством игорных заведений также входят Харьков (5 заведений), Львов (3) и Одесса (3 заведения).

На начало лета было подано 257 заявок на лицензии для различных видов игорного бизнеса (казино, онлайн-казино, игровые залы, букмекерские конторы, интернет-покер, услуги в сфере азартных игр), а также на игровые столы и автоматы. Из них 151 заявка одобрена, а 106 отклонены в силу различных обстоятельств.

Кстати, лицензии на открытие игорного заведения фактически выдаются дважды — их покупают и гостиницы, и компании, которые организуют игры в этих отелях. Поэтому один и тот же адрес может фигурировать в несколько лицензиях с разными собственниками.

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