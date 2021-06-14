В Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентов
Департамент банковского дела Техаса уведомил банки, что они могут хранить криптовалюту своих клиентов при наличии «соответствующих протоколов». Об этом пишет РБК.
Что это дает банкам
В ведомстве отметили, что банки уже имеют полномочия по предоставлению этих услуг в соответствии с Финансовым кодексом штата Техас §.001.
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Теперь банки штата могут хранить копии ключей от криптокошельков и принимать переводы криптовалюты.
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Банкам также разрешено сотрудничать с другими компаниями для предоставления таких услуг.
- Банки с полномочиями доверительного управления могут предлагать услуги фидуциарного хранения, что означает, что у них есть определенные юридические обязательства перед клиентом, в том числе «хранить актив в безопасности и возвращать его в целости и сохранности по запросу».
Предыстория
В конце мая в штате Небраска приняли законопроект, позволяющий депозитариям, хранящим цифровые активы, получать банковскую лицензию. Закон был разработан местным сенатором Майком Фладом совместно с блокчейн-компанией Telcoin.
В январе этого года Команда криптостартапа с инвестициями Visa — Anchorage — получила разрешение на работу в качестве криптобанка от Управления контролера денежного обращения США (OCC).