Нацбанк объяснил резкое ускорение инфляции в мае

Цены в Украине растут вслед за мировыми.

Нацбанк объяснил резкое ускорение инфляции в мае
Фото: Макс Левин

Национальный банк заявил, что темпы потребительской инфляции в Украине превышают ожидания. В мае она ускорилась до 9,5% в годовом измерении против 8,4% месяцем ранее.

По оценкам Нацбанка, это связано в первую очередь с мировыми ценами на природный газ и подсолнечное масло.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 11,2% в годовом измерении. Это происходит в первую очередь из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания. В частности, ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов его переработки (майонезов, маргаринов, спредов).

Повышение цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты связано с подорожанием сырья и энергии.

В то же время цены на сырые продукты питания понемногу уменьшаются (до 7,1% г/г).

Стремительнее дешевел картофель, а лук оставался вдвое дешевле, чем в прошлом году, благодаря значительным запасам урожая прошлого года и расширению предложения (как импортной продукции, так и украинской). Последний фактор также повлиял на снижение цен на помидоры и огурцы в годовом измерении. Дешевели по сравнению с прошлым годом цитрусовые.

В то же время цены на мясо повышались из-за увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока. Возросли также цены на сахар из-за высоких мировых цен и более низких прошлогодних урожаев сахарной свеклы.

НБУ прогнозирует, что в течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары.

Напомним, что в апреле НБУ поднял учетную ставку с 6,5% до 7,5% из-за высокой инфляции.

По предварительным прогнозам Нацбанка, пик инфляционного всплеска придется на третий квартал 2021 года, и уже осенью она начнет снижаться.

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