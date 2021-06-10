От остановки транзита газа из РоSSии Украина потеряет не менее $ 1,5 млрд в год, - Оператор ГТС

После введения в действие "Северного потока-2" РоSSия может прекратить транзит газа через Украину.

От остановки транзита газа из РоSSии Украина потеряет не менее $ 1,5 млрд в год, - Оператор ГТС
Фото: utg.ua

Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год.

Об этом заявила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова, передает РБК-Украина.

"Но больше всего волнует то, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента", - сказала Белькова.

Напомним, что в декабре 2019 года между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на 2025-2034 годы.

4 июня президент РоSSии Владимир Путин заявил, что спрос на роSSийский газ в Европе в течение ближайших десяти лет будет увеличиваться, и назвал возможным продление контракта с Украиной после 2024 года при "доброй воле со стороны украинских партнеров".

В РоSSии заявили, что "Северный поток-2" планируют достроить в этом году.

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