Украина оказалась в ТОП-10 самых активных покупателей биткоина

Украинцы заработали сотни миллионов долларов на операциях с биткоином. Украина оказалась в десятке стран, которые являются самыми активными участниками рынка криптовалют.

Украина оказалась в ТОП-10 самых активных покупателей биткоина

Трейдеры (торговцы, действующие по собственной инициативе, участники валютных и товарных, биржевых и внебиржевых рынков) из Украины "поймали волну" в 2020 году, когда стоимость биткоина достигала исторических максимумов. В результате украинские инвесторы заработали сотни миллионов долларов на заключении сделок на мировом крипторынке.

Согласно отчету американской аналитической компании Chainalysis, которая не раз уже помогала отслеживать мошенников на криптовалютном рынке Mt.Gox, украинские трейдеры заработали в совокупности около 400 миллионов долларов США в качестве прибыли на сделках с биткоином.

В рейтинг самых успешных и активных игроков рынка криптовалют вошли десять стран. Украина заняла в этом списке почетное десятое место среди супердержав и стран с развитой экономикой.

Украина оказалась в ТОП-10 самых активных покупателей биткоина

Безоговорочным лидером рейтинга стали инвесторы из США, которые заработали более 4 миллиардов долларов прибыли от торговли биткоином.

На втором месте оказался Китай, трейдеры из Поднебесной получили совокупную прибыль в размере около 1,1 миллиард долларов.

Замыкает тройку лидеров Япония – 900 миллионов.

На четвертом месте Великобритания - 800 миллионов.

РоSSия и Германия заняли пятое место, инвесторы из этих стран на крипторынке заработали в общей сложности по 600 миллионов.


Шевченко Лилия, Тудей

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