Топ-10 професій, які найбільш потрібні в Євросоюзі

Протягом останнього року в Європі з'явилося набагато більше вакансій з різних спеціальностей, ніж раніше. Серед них є вакансії, які найчастіше трапляються, і за якими працевлаштовано найбільшу кількість людей. Зокрема, з'явився оновлений список топ-10 професій, які є найпопулярнішими в Євросоюзі. На роботу з цих спеціальностей охоче беруть і біженців, які опинилися в країнах ЄС через війну в Україні.

Список найпопулярніших професій опублікувало видання The Brussels Times, розповідає finance.ua.

За статистичними даними, у Євросоюзі спостерігається великий приріст зайнятого населення за останній рік у всіх сферах трудової діяльності. Проте аналітики виділяють топ-10 професій, за якими зафіксовано найбільший приріст працевлаштованих людей.

Як з'ясувалося, пальму першості тут утримують фахівці з приготування їжі у закладах громадського харчування. Вони дуже затребувані зараз у ЄС. За рік чисельність людей, яка змогла знайти роботу у цій сфері, зросла порівняно з попереднім річним періодом на чверть. На сьогодні у цій сфері зайнято близько 1,4 млн європейців.

Друга за темпами росту область діяльності – працівники сфери послуг. Зокрема до цієї сфери діяльності відносять домашній персонал, косметологів, перукарів, офіціантів, барменів, гідів, кондукторів, бортпровідників. За останній рік у цій царині знайшло собі роботу майже на 10% більше людей, ніж у попередні роки. А загалом сьогодні у цій сфері зайнято понад 7 з половиною мільйонів європейців.

Крім трійки лідерів, до топ-10 професій увійшли різні види зайнятості

Третє місце за попитом у європейських роботодавців займаєВ ЄС легко можуть знайти собі роботу кваліфіковані розробники програм і додатків, аналітики, фахівці з баз даних і мереж, а також інші IT-фахівці. Лише за минулий рік чисельність спеціалістів цієї галузі, які знайшли роботу в Європі, зросла на 400 тисяч осіб. На сьогодні в Євросоюзі працює 4,5-мільйонна армія ІТ-шників.

Значний приріст робочих місць зафіксовано за минулий рік у сфері юриспруденції, а також у соціальній та культурній сферах. У кожній із цих галузей кількість зайнятих людей зросла майже на 9 з половиною відсотків.

Понад 9% працівників побільшало і у сфері гостинності, роздрібної торгівлі та обслуговування.

В галузі бізнесу та адміністрації знайшли собі роботу на 7,4% більше людей, ніж у попередні роки.

На 6,7% більше робочих місць стало за минулий рік для ремісничих робітників та співробітників друкарень.

Більш ніж на 5% зросла кількість фахівців з інформаційних технологій та зв'язку, наукових і технічних працівників, а також топ-менеджерів на виробництвах та співробітників у сфері спеціалізованих послуг.

При цьому в Євросоюзі є також галузі, які за минулий рік стали менш популярними. Зокрема, скоротилася кількість робочих місць в аграрній галузі, рибальстві, а також у лісовому господарстві.

Нагадаємо, українським біженкам доведеться працевлаштовуватись у Польщі, оскільки їм припинять виплату компенсації витрат на житло.