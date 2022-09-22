Робота в Україні: Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 набільш оплачуваних вакансій

Рівень зарплат в Україні під час війни знизився, але не в усіх. Деякі спеціалісти почали отримувати більше, у деяких збереглися високі довоєнні зарплати. У Державній службі зайнятості назвали найоплачуваніші вакансії на сьогоднішній день в областях України.

До ТОП-10 увійшли не лише айтішники, а й фахівці суміжних спеціальностей. Усі вони одержують від 40 000 до 110 000 грн. За українськими мірками це високі зарплати. У службі зайнятості надали вакансії із подібними зарплатами.

Наприклад, ТОВ "Мелланокс Технолоджіс Україна" шукає інженера-програміста із програмного забезпечення комп'ютерів на зарплату 110 тис. грн на місяць. Офіс знаходиться у Києві.

Також у столиці готові працевлаштувати інженерів-програмістів на ДП Дія на зарплату 50-93 тис. грн. Є вакансія інженера-програміста на ТОВ "Юбіквіте Лабс Україна" (м. Київ) із зарплатою 90 000 грн.

На Львівщині потрібні водії автотранспортних засобів. Платять їм від 80 000 грн. (ФОП Онищак Р.В.).

У Вінницькій області відкрито вакансію менеджера із зовнішньоекономічної діяльності на ФГ "Україна". Претендентам на роботу пропонують зарплату 50 000 грн

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва у Кіровоградській області також можуть отримувати по 50 000 грн (ПП «Ай Енд Ю Груп Агро").

Водіям автотранспортних засобів у Дніпропетровській області пропонують зарплату 50 000 грн.

Головний технолог на "Глухівському Хлібокомбінаті" області може заробляти по 40 000 грн. Є відкрита вакансія на позицію керуючого магазином у Хмельницькій області із зарплатою 38 000 грн.

Нагадаємо, коли в Україні збираються підвищити мінімальну зарплату.