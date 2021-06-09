Минфин продал ОВГЗ на 19,1 млрд гривень

Этот аукцион ОВГЗ стал рекордным в этом году.

Министерство финансов Украины объявило об успешном размещении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 19,1 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По информации министерства, соответствующий аукцион ОВГЗ стал рекордным в этом году.

Министерство финансов на аукционах ОВГЗ сегодня предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет.

Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США , составляет 1 год.

"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 14,161 млрд гривень. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 8,99%, 1-летних - 11,19%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,05%, а 3-летних 12,30%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $182 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-годичным ОВГЗ в долларах США составила 3,70%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 19,1 млрд грн.

В министерстве также заметили, что впервые в этом году выпущен новый долгосрочный инструмент с погашением в мае 2026. Спрос на него превысил предложение более, чем в 2 раза. Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составила 12,52%.

Напомним, что 18 мая Минфин продал ОВГЗ на свыше 14 миллиардов гривень.