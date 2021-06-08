Биткоин может стать официальной валютой в Сальвадоре

Биткоин не на шутку приковал к себе внимание всего мира. Люди не просто готовы инвестировать в покупку криптовалюты все свои сбережения, но теперь речь зашла о том, чтобы узаконить криптоденьги. И первой страной, которая это сделает, станет Сальвадор.

Президент Сальвадора Наиб Букеле уже объявил о партнерстве с компанией "Страйк", которая создаст в стране современную инфраструктуру для использования технологии блокчейн. Это в ближайшей перспективе увеличит количество новых рабочих мест в стране, а также сделает финансы более доступными для тысяч людей за пределами формальной экономики, убеждены в правительстве.

Капитализация биткоина составляет на сегодняшний день 680 млрд долларов. Даже 1% от этой суммы позволит увеличить ВВП страны на четверть, поэтому уже начали разрабатывать соответствующий законопроект, который предложит сделать биткоин еще одной официальной валютой в стране. Если в парламенте проголосуют за данный документ, то Сальвадор станет первым государством в мире, которое дало криптовалюте подобный статус.