Биткоин может стать официальной валютой в Сальвадоре

Биткоин не на шутку приковал к себе внимание всего мира. Люди не просто готовы инвестировать в покупку криптовалюты все свои сбережения, но теперь речь зашла о том, чтобы узаконить криптоденьги. И первой страной, которая это сделает, станет Сальвадор.

Биткоин может стать официальной валютой: какая страна первой узаконит криптоденьги

Президент Сальвадора Наиб Букеле уже объявил о партнерстве с компанией "Страйк", которая создаст в стране современную инфраструктуру для использования технологии блокчейн. Это в ближайшей перспективе увеличит количество новых рабочих мест в стране, а также сделает финансы более доступными для тысяч людей за пределами формальной экономики, убеждены в правительстве.

Биткоин может стать официальной валютой: какая страна первой узаконит криптоденьги

Капитализация биткоина составляет на сегодняшний день 680 млрд долларов. Даже 1% от этой суммы позволит увеличить ВВП страны на четверть, поэтому уже начали разрабатывать соответствующий законопроект, который предложит сделать биткоин еще одной официальной валютой в стране. Если в парламенте проголосуют за данный документ, то Сальвадор станет первым государством в мире, которое дало криптовалюте подобный статус.

У Сальвадора нет собственной валюты, а в качестве платежного средства здесь используется американский доллар. На сегодняшний день 70% населения Сальвадора не имеет банковских счетов или кредитных карт. В то же время денежные переводы, отправленные домой трудовыми мигрантами, составляют более 20% ВВП. Президент страны считает, что признание биткоина на государственном уровне упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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