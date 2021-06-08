НБУ выпустил монету в честь Василия Слепака

Номинал монеты - 2 гривни, тираж - 35 тыс. штук.

Национальный банк Украины выпустил монету, посвященную Василию Слипаку - оперному певцу, который погиб на Донбассе в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Василий Слипак - всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, один из лидеров украинской общины Франции, член Объединения украинцев Франции, который, отложив свои концерты на мировых оперных сценах, с 2015 года защищал Украинское государство от роSSийского агрессора и погиб на 41-м году жизни - 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи пгт Луганское", - говорится в сообщении регулятора.

Номинал монеты - 2 гривни, тираж - 35 тыс. штук.

Фото: НБУ Изображение монеты

На аверсе монеты размещены малый Государственный Герб Украины, надпись "Украина"; в центре на зеркальном фоне - портрет Василия Слипака, нотная строка, номинал монеты. Внизу полукругом размещена надпись: Василий Слипак "Миф".

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата, стилизованные ветви деревьев (вверху и внизу).

Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала роSSийско-украинской войны вернулся на родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 года в поселке Луганское Донецкой области.

Киевская комиссия по вопросам наименований накануне приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток имени Василия Слипака.