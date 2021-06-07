Спрос на ИТ-специалистов в Украине превысил предложение

Спрос на ИТ-специалистов в Украине превысил предложение. По данным сайта по поиску работы для ИТ-специалистов Djinni, сейчас в Украине ищут работу 16 тыс. специалистов, в то время как актуальных вакансий — 21 тысяча. Дефицит составляет 5 тыс. работников. Об этом сообщает Опендатабот.

Спрос на ИТ-специалистов в Украине превысил предложение
Фото: forbes.ua

Куда делись ИТ-специалисты

Тренд на увеличение спроса появился после первого локдауна в апреле 2020 года. С тех пор количество вакансий ИТ-специалистов все время возрастало. При этом количество ИТ-специалистов, активно ищущих работу, все уменьшается.

Пик поиска работы пришелся на лето 2020 года. С тех пор количество резюме на сайте уменьшается.

В начале 2021 спрос и предложение стали почти равными. И теперь с каждой неделей вакансий становится больше, а специалистов, ищущих работу в ИТ, — меньше.

Напомним

  • В 2020 году ИТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

  • Указом президента правительство в трехмесячный срок должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно: упрощение налогообложения; либерализации трудовых отношений; усиление защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛСредств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ
Маск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падениемМаск снова твитнул о биткоине. Рынок отреагировал падением
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
Блок рекламы


Похожие новости
В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллионаВ мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона
Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривеньДефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень
Эксперты прогнозируют 3-кратный рост спроса на литийЭксперты прогнозируют 3-кратный рост спроса на литий
Беларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июньБеларусь не подтвердила поставки Украине бензина А-95 на июнь
В I квартале мировой спрос на алюминий вырос на 8,8%В I квартале мировой спрос на алюминий вырос на 8,8%
Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активыCereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы
Ставка единого налога будет повышена в УкраинеСтавка единого налога будет повышена в Украине
Европейский инвестбанк предоставит 7 миллионов евро на инфраструктуру в УкраинеЕвропейский инвестбанк предоставит 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине
В Украине решили расследовать импорт китайской проволокиВ Украине решили расследовать импорт китайской проволоки
Строительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУСтроительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУ
Последние новости
Подгружаем последние новости