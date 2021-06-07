Спрос на ИТ-специалистов в Украине превысил предложение
Спрос на ИТ-специалистов в Украине превысил предложение. По данным сайта по поиску работы для ИТ-специалистов Djinni, сейчас в Украине ищут работу 16 тыс. специалистов, в то время как актуальных вакансий — 21 тысяча. Дефицит составляет 5 тыс. работников. Об этом сообщает Опендатабот.
Куда делись ИТ-специалисты
Тренд на увеличение спроса появился после первого локдауна в апреле 2020 года. С тех пор количество вакансий ИТ-специалистов все время возрастало. При этом количество ИТ-специалистов, активно ищущих работу, все уменьшается.
Пик поиска работы пришелся на лето 2020 года. С тех пор количество резюме на сайте уменьшается.
В начале 2021 спрос и предложение стали почти равными. И теперь с каждой неделей вакансий становится больше, а специалистов, ищущих работу в ИТ, — меньше.
Напомним
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В 2020 году ИТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
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В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.
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Указом президента правительство в трехмесячный срок должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно: упрощение налогообложения; либерализации трудовых отношений; усиление защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.