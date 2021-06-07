Спрос на ИТ-специалистов в Украине превысил предложение. По данным сайта по поиску работы для ИТ-специалистов Djinni, сейчас в Украине ищут работу 16 тыс. специалистов, в то время как актуальных вакансий — 21 тысяча. Дефицит составляет 5 тыс. работников. Об этом сообщает Опендатабот.

Фото: forbes.ua

Куда делись ИТ-специалисты

Тренд на увеличение спроса появился после первого локдауна в апреле 2020 года. С тех пор количество вакансий ИТ-специалистов все время возрастало. При этом количество ИТ-специалистов, активно ищущих работу, все уменьшается.

Пик поиска работы пришелся на лето 2020 года. С тех пор количество резюме на сайте уменьшается.

В начале 2021 спрос и предложение стали почти равными. И теперь с каждой неделей вакансий становится больше, а специалистов, ищущих работу в ИТ, — меньше.

Напомним