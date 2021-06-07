Нацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинанса

Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 800 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк предоставил трем банкам 800 миллионов рефинанса
Фото: rbc.ua

«4 июня состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 800 млн грн по процентной ставке 7,5% годовых», — говорится в сообщении.

Предыстория

28 мая Национальный банк решил предоставить для четырех банков 8,93 млрд грн рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5%.

21 мая регулятор предоставил для трех банков 455 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5% годовых. Займы привлекли Аккордбанк (250 млн грн), КИБ (145 млн грн), Индустриалбанк (60 млн грн).

4 мая Нацбанк принял решение предоставить рефинансирование для 9 банков на сумму 1,72 млрд грн сроком до 5 лет под 7,5%, а также 306,5 млн грн рефинансирования — для трех банков на срок до 84 дней тоже под 7,5% .

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