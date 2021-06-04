Украина хочет набрать кредитов еще на 80 млрд грн

За три последующих года Украина планирует привлечь 79,6 млрд грн кредитов международных финансовых организаций (МФО) и иностранных государств на реализацию проектов экономического и социального развития.



Как передает Укринформ, об этом говорится в финансово-экономическом обосновании Бюджетной декларации на 2022 - 2024 годы, опубликованном на сайте Министерства финансов.



"В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, иностранными государствами и иностранными финансовыми учреждениями в 2022-2024 годах планируется привлечение кредитов (займов) на реализацию проектов экономического и социального развития Украины в объемах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн, 27,53 млрд грн соответственно", - говорится в обосновании.



Эти кредитные средства планируется направить, в частности, на модернизацию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, электрогенерирующих мощностей и электросетей (2022 год - 3,83 млрд грн, 2023 год - 2,38 млрд грн, 2024 год - 1,02 млрд грн) и улучшение состояния автомобильных дорог государственного значения, пограничной инфраструктуры (соответственно, 5,59 млрд грн, 5,86 млрд грн и 7,38 млрд грн).



Также за счет займов от МФО будут профинансированы реабилитация инфраструктуры и замена и модернизация оборудования на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода (2022год - 3,46 млрд грн, 2023 год - 6,55 млрд грн, 2024 год - 6,89 млрд грн), улучшение качества медицинской помощи и социальной защиты населения, а также преодоление последствий пандемии COVID-19 (соответственно, 2,01 млрд грн, 1,52 млрд грн и 0,74 млрд грн), восстановление инфраструктуры объектов в восточных регионах Украины (1,62 млрд грн, 0,55 млрд грн и 0,57 млрд грн).



