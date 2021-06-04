Украина хочет набрать кредитов еще на 80 млрд грн

Украина хочет набрать кредитов еще на 80 млрд грн

За три последующих года Украина планирует привлечь 79,6 млрд грн кредитов международных финансовых организаций (МФО) и иностранных государств на реализацию проектов экономического и социального развития.

Как передает Укринформ, об этом говорится в финансово-экономическом обосновании Бюджетной декларации на 2022 - 2024 годы, опубликованном на сайте Министерства финансов.

"В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, иностранными государствами и иностранными финансовыми учреждениями в 2022-2024 годах планируется привлечение кредитов (займов) на реализацию проектов экономического и социального развития Украины в объемах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн, 27,53 млрд грн соответственно", - говорится в обосновании.

Эти кредитные средства планируется направить, в частности, на модернизацию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, электрогенерирующих мощностей и электросетей (2022 год - 3,83 млрд грн, 2023 год - 2,38 млрд грн, 2024 год - 1,02 млрд грн) и улучшение состояния автомобильных дорог государственного значения, пограничной инфраструктуры (соответственно, 5,59 млрд грн, 5,86 млрд грн и 7,38 млрд грн).

Также за счет займов от МФО будут профинансированы реабилитация инфраструктуры и замена и модернизация оборудования на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода (2022год - 3,46 млрд грн, 2023 год - 6,55 млрд грн, 2024 год - 6,89 млрд грн), улучшение качества медицинской помощи и социальной защиты населения, а также преодоление последствий пандемии COVID-19 (соответственно, 2,01 млрд грн, 1,52 млрд грн и 0,74 млрд грн), восстановление инфраструктуры объектов в восточных регионах Украины (1,62 млрд грн, 0,55 млрд грн и 0,57 млрд грн).

МинПром по материалам Укринформ

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