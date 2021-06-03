Coinbase позволит оплачивать криптовалютой покупки через Apple и Google Pay

Криптовалютная биржа Coinbase объявила в своем блоге о сотрудничестве с Apple и Google . Об этом пишет РБК.

Фото: mind.ua

Что это даст владельцам дебетовых карт Coinbase Card

Владельцы дебетовых карт Coinbase Card теперь смогут расплачиваться за товары и услуги цифровыми активами с помощью приложений Apple Pay и Google Pay.

При оплате криптовалюта будет списываться с аккаунта пользователя Coinbase и автоматически конвертироваться в фиатные деньги, поступая на счет продавца.

Клиенты биржи могут расплачиваться криптовалютой в любом магазине, который принимает карты Visa. Также сервисом можно будет пользоваться при снятии средств с банкомата.

Напомним

15 апреля Акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9.

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.