СБУ изъяла 1,7 тонны янтаря во время операции по блокированию контрабанды

Общая стоимость камней оценивается в 30 млн гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о блокировании мощного канала контрабанды янтаря. В ходе спецоперации, во время которой было проведено 67 обысков в Ровенской и Киевской областях, было изъято 1,7 тонны камней общей стоимостью более 30 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, группировка занималась добычей и покупкой янтаря крупных фракций в Ровенской области, а затем переправляла его на Ближний Восток и в Восточную Азию. Товар переправляли самолетами в багаже курьеров, скрывая от таможенного контроля, а также используя поддельные документы лицензированных недропользователей.

Для безопасного обмена информацией и деталями логистики организаторы использовали специальное программное обеспечение. С его помощью подбирали заказчиков, следили за движением янтаря к зарубежному клиенту и вели финансовую отчетность.

Во время обысков было изъято более тонны камня-сырца, около 500 кг янтаря крупной фракции и янтарных изделий, 130 тысяч долларов и 30 тысяч евро наличными, 40 мотопомп и другое оборудование.

Четырем вероятным участника группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 209 (отмывание денег), ч. 3 ст. 240-1 (незаконная добыча и продажа янтаря), ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Они задержаны.

Напомним, в декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о легализации добычи янтаря, а в феврале 2020-го в пять раз снизила ренту на добычу янтаря.

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