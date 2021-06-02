?В Кремле заявили, что не намерены отказываться от транзита газа через Украину

В конце декабря 2019 года Украина, РоSSия и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет.

Пресс-секретарь президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РоSSия не намерена отказываться от транзита газа в Европу через территорию Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на роSSийские СМИ .

"РоSSия и Украина заключили договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора РоSSия не намерена отказываться от украинского транзита", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставок в Европу газа будут расти, и украинский транзит может быть нужен.

"Вместе с тем президент РФ каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который имеет исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен соответствовать требованиям рынка. Что касается Украины, то как владелец ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", - цитируют Пескова роSSийские информагентства.

Напомним, в конце декабря 2019 Украина, РоSSия и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Документ предусматривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Договоренность о транзите предусматривает принцип "бери или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

В 2019 году транзит газа через Украину составил почти 90 млрд кубометров. В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%.

В мае 2021 года роSSийский "Газпром" выкупил всю дополнительную транзитную мощность Украины второй месяц подряд.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки. 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.