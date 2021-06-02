В январе-мае металлурги увеличили выплавку стали на 8,3%

В январе-мае металлурги увеличили выплавку стали на 8,3%

В январе-мае 2021 года украинские металлургические предприятия увеличили выплавку стали на 8,3%, до 8,99 млн тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В то же время производство чугуна увеличилось на 9,1%, до 8,90 млн тонн, а проката – на 7,9%, до 8,02 млн тонн.

Напомним, в 2020 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 1,4%, до 20,549 млн тонн. Производство проката в прошлом году выросло на 0,7% - до 18,344 млн тонн. А производство чугуна увеличилось на 1,5%, до 20,358 млн тонн.



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