Доля неработающих кредитов банков сократилась почти на 40%

Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле банковской системы на начало мая 2021 уменьшилась до 39,5% с 41% на начало 2021 года и с 48,3% к началу 2020 года.

Доля неработающих кредитов банков сократилась почти на 40%
Фото: bin.ua

Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле банковской системы на начало мая 2021 уменьшилась до 39,5% с 41% на начало 2021 года и с 48,3% к началу 2020 года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на данные Нацбанка.

NPL в государственных банках

Доля неработающих кредитов в портфеле Приватбанка сократилась до 72,26% по сравнению с 73,9% на начало 2021 года, (на начало 2020 года — 78,3%), в остальных государственных банках до 43,7% с 43,6% на начало 2021 года (к началу 2020 года — 49,3%).

Банки с иностранным капиталом

Доля неработающих кредитов в портфеле банков с иностранным капиталом составляет 26,5% на 1 мая текущего года (на начало 2021 года — 27,8%, к началу 2020 года — 32,5%).

Банки с украинским капиталом

Банки с украинским частным капиталом — 13% (на начало 2021 года — 14,5%, к началу 2020 года — 18,5%).

Общий объем неработающих кредитов

Общий объем неработающих кредитов в портфеле банковского сектора на начало мая — 425,9 млрд грн. На начало текущего года сумма NPL составляла 430 мрлд грн, к началу 2020 года — 530,8 млрд грн.

В портфеле Приватбанка — 178 млрд грн неработающих кредитов, других госбанков — 131,2 млрд грн, у банков с иностранным капиталом — 93,5 млрд грн, с украинским частным капиталом — 23,2 млрд грн.

Что значит высокая доля NPLs

Высокая доля NPLs — результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.

Другая веская причина — практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса.

Что предлагают госбанкам

Как писал «Минфин», Верховная Рада может предоставить право госбанкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делает Фонд гарантирования вкладов и коммерческие банки.

Напомним

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7.4. п.п. до 41%. Как отмечал регулятор, банки всех групп заметно улучшили свои кредитные портфели.

Показатель банков иностранных групп (без банков РФ) зафиксировался на уровне 12,3% (против 16% в 2019 году.). В дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов.

Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом были списание и продажа.

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