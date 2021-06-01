"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза

Доход компании за отчетный период увеличился на 12,8%.

"ДТЭК Энерго" в первом квартале сократила чистый убыток почти в 23 раза
Фото: Олег Гратило

"ДТЭК Энерго" в январе-марте 2021 года получило чистый убыток в 327 млн грн, что почти в 23 раза лучше показателя первого квартала 2020 года.

Согласно отчету компании, обнародованному во вторник, положительные курсовые разницы в январе-марте этого года составили 793 млн грн против негативных 6,163 млрд грн в январе-марте прошлого, передает "Интерфакс-Украина".

Доход компании за отчетный период увеличился на 12,8% - до 14,42 млрд грн.

Как пояснили в компании, его рост в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда действовали искусственные ограничения для производителей.

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