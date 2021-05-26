Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции

Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики. Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок", - написал С.Куюн.

Он отметил, что в 2020 году Украина закупила у Беларуси 0,850 млн тонн бензина (более 30% рынка), 2,2 млн тонн дизтоплива (более 30% рынка), 0,38 млн тонн сжиженного газа (17% рынка) и 0,580 млн тонн битума (50% рынка).

Также С.Куюн добавил, что даже если Беларусь прекратит поставки нефтепродуктов в Украину, дефицита топлива можно избежать, увеличив собственную нефтепереработку или увеличив поставки по морю.

При этом он подчеркнул, что в случае прекращения поставок из Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками битума, так как объемы ресурса, которые импортируются из Беларуси, не получится полностью покрыть морскими поставками.

"В этой ситуации скорее важен вопрос, что нам делать с нашей энергозависимостью? То мы трусимся по поводу прекращения поставок от "Роснефти", теперь переживаем по поводу Беларуси. Причина – 70% поставок ДТ и 50% поставок бензина идет с этих двух стран. При этом у нас недозагружена своя нефтепереработка и морские перевалки. Пора снова выносить этот вопрос на повестку дня", - подытожил С.Куюн.

Беларусь направила ноту протеста Украине из-за "возмутительного" прекращения авиасообщения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — ReutersИз-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — Reuters
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июнеГазпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне
В Украину возобновились поставки дизельного топлива “Роснефти“В Украину возобновились поставки дизельного топлива “Роснефти“
Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕСЛомосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС
Запорожтрансформатор выиграл контракт на поставки трансформаторов в ОАЭЗапорожтрансформатор выиграл контракт на поставки трансформаторов в ОАЭ
В 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУВ 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУ
Импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12%Импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12%
Центробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательствуЦентробанк Великобритании признал процедуру bail-in относительно Приватбанка соответствующей законодательству
Газпром снижает транзит газа через УкраинуГазпром снижает транзит газа через Украину
Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%Госмолодежьжилье будет предоставлять социальную ипотеку под 3%
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕСМеталлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости