Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка

1 млрд 600 млн грн чистых убытков за первый квартал текущего года получили 38 предприятий, подчиненных Минэнерго. Об этом рассказали журналисты "Первого Делового" телеканала.



Только 7 из них получили прибыли, а именно — 1,9 млн гривен. Еще одно предприятие оказалось безубыточным. Итак, крупнейшие квартальные убытки получили: Восточно-обогатительный комбинат — 341 млн гривен; "Первомайск уголь" — 232 млн гривен; "Львов уголь" — 209 млн грн;

"Лисичанск уголь" — 151 млн грн; "Торецк уголь" — 147 млн гривен.



В общем, на госпредприятиях Минэнерго работает более 43 тыс. человек. На зарплату за первый квартал было потрачено 1,7 млрд гривен.



