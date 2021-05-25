Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка

Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка

1 млрд 600 млн грн чистых убытков за первый квартал текущего года получили 38 предприятий, подчиненных Минэнерго. Об этом рассказали журналисты "Первого Делового" телеканала.

Только 7 из них получили прибыли, а именно — 1,9 млн гривен. Еще одно предприятие оказалось безубыточным. Итак, крупнейшие квартальные убытки получили: Восточно-обогатительный комбинат — 341 млн гривен; "Первомайск уголь" — 232 млн гривен; "Львов уголь" — 209 млн грн;
"Лисичанск уголь" — 151 млн грн; "Торецк уголь" — 147 млн гривен.

В общем, на госпредприятиях Минэнерго работает более 43 тыс. человек. На зарплату за первый квартал было потрачено 1,7 млрд гривен.

МинПром по материалам Первый деловой

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