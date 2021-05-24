НБУ отказался от интервенций на межбанке седьмую неделю подряд

Национальный банк за неделю с 17 по 21 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие шесть недель.

НБУ отказался от интервенций на межбанке седьмую неделю подряд
Фото: flickr.com

Национальный банк за неделю с 17 по 21 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие шесть недель. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Как писал ранее «Минфин», с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн.

С 22 по 26 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Всего с начала года НБУ купил $ 290,5 млн валюты на межбанке, а продал — $70 млн.

С 9 по 12 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

В период с 1 по 5 марта Нацбанк выкупил на межбанке $20 млн, не продавая при этом валюту.

В период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке $110 млн.

С 1 по 5 февраля 2021 Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $90 млн.

В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $ 20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $ 20 млн и продал столько же.

Напомним

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

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