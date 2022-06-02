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2022-06-02
Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты
Национальный банк в течение мая 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $56,4 млн, а продал $3?410,6 млн. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума — $3?354,2 млн. Об этом
Фото: nv.ua
С начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке $1?946,0 млн и продал $10?901,0 млн. Отрицательное сальдо $8?955,0 млн.
Валютные интервенции НБУ
С 23 по 27 мая Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $7,5 млн, а продал $1,432 млрд.