Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты

Национальный банк в течение мая 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $56,4 млн, а продал $3?410,6 млн. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума — $3?354,2 млн. Об этом говорится в данных НБУ.

Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты
Фото: nv.ua

С начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке $1?946,0 млн и продал $10?901,0 млн. Отрицательное сальдо $8?955,0 млн.

Валютные интервенции НБУ

С 23 по 27 мая Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $7,5 млн, а продал $1,432 млрд.

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