Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты

Национальный банк в течение мая 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $56,4 млн, а продал $3?410,6 млн. Отрицательное сальдо достигло исторического максимума — $3?354,2 млн. Об этом говорится в данных НБУ.

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