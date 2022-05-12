Цены на капусту подскочили за неделю на 45%: фермеры назвали причину

Цены на раннюю капусту в Украине достигли рекордных значений. Фермеры уже продают овощ за 30-35 грн/кг, что на 45% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На прошлой неделе украинские производители были вынуждены снижать цену на раннюю капусту из-за большого предложения на рынке. На сегодняшний день спрос на сезонные овощи вырос и соответственно цены выросли, так как количество продукции сокращается, а новые поставки нужно ждать из-за войны дольше обычного.

Сейчас капусту везут в основном из Закарпатья, также много местной продукции по областям.

Ранняя капуста более поздних сортов массово поступит в продажу в среднем через 2 недели. При этом украинские фермеры не исключают, что это может произойти и позже, а цены будут высокими, так как ранние овощи выращивают в основном в оккупированной Херсонской области, и сегодня местные фермеры не имеют возможности транспортировать овощи в другие регионы. Урожай может просто пропасть, либо его отберут оккупанты.

Прошлогодней капусты на прилавках почти не осталось, но спрос на нее есть. Так как те, у кого нет возможности купить молодую капусту, хотят купить хотя бы старую.

На сегодняшний день белокочанная капуста нового урожая в Украине стоит в среднем в 2,6 раза дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что за последний месяц в Украине подешевели отечественные яблоки.