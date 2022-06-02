Бизнес оживает. За последнюю неделю мая было зарегистрировано рекордное количество новых ФОП

За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФОПа. Это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Бизнес оживает. За последнюю неделю мая было зарегистрировано рекордное количество новых ФОП
Фото: dp.tax.gov.ua

Бизнес оживает

Количество регистраций новых юридических лиц стабильно. За последнюю неделю появилось 643 новых компании. Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад.

Напомним

С 1 апреля 2022 г. и на период действия военного положения для физических лиц-предпринимателей (ФОП), плательщиков единого налога I и II группы, уплата налога — добровольная. Тот, кто не хочет платить налог в период военного положения, просто не заполняет декларацию за указанный период.

Во время мобилизации ФОП, избравших упрощенную систему налогообложения и принадлежащих к ІІ и ІІІ группам плательщиков единого налога, а также юридические лица, принадлежащие к ІІІ группе, могут по собственному решению не платить ЕСВ за наемных работников, мобилизованных на военную службу в Вооруженные Силы Украина.

С 1 апреля 2022 года ФОПы и юридические лица, у которых за прошлый календарный год доход не превышает 10 млрд грн, могут перейти на уплату единого налога ІІІ группы по ставке 2%.

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