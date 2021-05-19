Падение биткоина на 40% ударило по акциям связанных с криптовалютой компаний

На торгах 19 мая продолжилось падение акций компаний, связанных с биткоином и криптовалютой. Об этом пишет РБК.

Падение биткоина на 40% ударило по акциям связанных с криптовалютой компаний
Фото: finbold.com

Удар по акциям

Бумаги Microstrategy, Square, Coinbase и Tesla начали торги на премаркете США снижением в диапазоне от 4,5% до 2,3%.

В Европе акции криптомайнера Argo Blockchain рухнули почти на 14,5%.

В Азии бумаги японской Monex Group, владеющей криптобиржей Coincheck, в ходе торгов на Токийской фондовой бирже упали почти на 4,5%.

Исключением оказался японский разработчик видеоигр Nexon, который в прошлом месяце инвестировал в биткоин $100 млн — акции компании подорожали более чем на 3%.

Причина падения

Распродажи в бумагах проходят на фоне обвала стоимости биткоина на 10% — утром 19 мая курс криптовалюты опускался до отметки $38,5 тыс. От пиковых отметок середины апреля ($64,9 тыс., согласно данным биржи Coinbase) главная криптовалюта мира снизилась почти на 40%.

Стоимость биткоина упала ниже $40 тыс. впервые с 8 февраля — именно в этот день Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере $1,5 млрд. В этот же день криптовалюта обновила исторический максимум и преодолела отметку в $46 тыс.

18 мая Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

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