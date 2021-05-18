Украина впервые выплатит по ВВП-варрантам. Сумма — $40,75 миллиона

Украина 31 мая впервые выплатит $40,75 млн по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Об этом указано в сообщении Ирландской фондовой биржи, на которое ссылается Интерфакс-Украина.

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Что предполагается

С учетом общего условного или номинального объема, на который выпущены ВВП-варранты — $3?239,32 млн, выплата составит $12,58 на каждые $1000 номинальной стоимости этих инструментов.

Соответствующие расчеты осуществлены 30 апреля текущего года согласно условиям выпуска. Выплата осуществляется по итогам 2019 года.

По оценкам Morgan Stanley, предоставленным в апреле этого года, справедливая стоимость ВВП-варрантов составляет около 145%.

ВВП-варранты на утро 18 мая 2021 года котировались по курсу 108,545% от номинала, их цена за день подросла на 1,18%.

Украина в середине августа 2020 года объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа также оценивались в $40 млн. Средства для них предусмотрены в госбюджете.

Контекст

ВВП-варранты выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3,2 млрд (20% объема реструктуризации).

ВВП-варранты не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам должны осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019—2038 годах, однако через два календарных года — то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Кроме того, с 2021-го по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП .