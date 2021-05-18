"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен

Действующее правления НАК на такой шаг не согласится.

"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз Украины" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные средства в размере 57 млрд гривен, однако для этого нужно заменить правление компании.

Об этом говорится в публикации LB.ua "Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается".

"После смены правления, по информации LB.ua, следует ожидать, что НАК за резервные средства выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период", - говорится в материале.

Вместе с тем, действующий состав Наблюдательного совета "Нафтогаза" настаивает на том, чтобы правление компании не менялось - это условие того, что Наблюдательный совет согласится продолжить работу на год.

Напомним, согласно корпоративным процедурам "Нафтогаза", с 14 мая вступает в силу прекращение полномочий пяти из шести членов Наблюдательного совета - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко, которые объявили о своей отставке 30 апреля.

По информации LB.ua, все пять членов Наблюдательного совета, полномочия которых были прекращены, будут вновь назначены уже в начале следующей недели сроком на 1 год.

По информации собеседников LB.ua, 13 мая состоялась встреча между представителями Наблюдательного совета НАК и руководителями правительства и Офиса президента. На ней членам наблюдательного совета было предложено представить условия, при которых они останутся на своих должностях.

Сегодня представители наблюдательного совета представили эти условия: продление полномочий всех членов наблюдательного совета на 1 год с одновременным сохранением нынешнего состава правления НАК тоже на 1 год. Также среди условий - исключение из состава наблюдательного совета Роберта Бенша.

По информации LB.ua, премьер-министр согласился на эти условия. Сейчас ожидается решение Офиса президента.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу ПриватбанкаБывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Биткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичностиБиткоин обвалился после решения Tesla не принимать его к оплате из-за неэкологичности
Топ-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на DogecoinТоп-менеджер крупнейшего банка Goldman Sachs уволился, разбогатев на Dogecoin
Блок рекламы


Похожие новости
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
В 1 квартале ОГТС Украины получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грнВ 1 квартале ОГТС Украины получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн
Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпаниюКитайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию
ЕС может продлить действие квот на импорт сталиЕС может продлить действие квот на импорт стали
Следователя СБУ Львовщины подозревают в присвоении арестованной "ювелирки" на 8,5 млн гривенСледователя СБУ Львовщины подозревают в присвоении арестованной "ювелирки" на 8,5 млн гривен
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
ПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грнПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грн
Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.Объем экспорта железной руды из Австралии достиг в марте рекордных 14 млрд долл.
Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривенСчетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривен
Grupo Mexico направит на добычу меди 9 млрд долл.Grupo Mexico направит на добычу меди 9 млрд долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости