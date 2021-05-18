"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен

Действующее правления НАК на такой шаг не согласится.

НАК "Нафтогаз Украины" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные средства в размере 57 млрд гривен, однако для этого нужно заменить правление компании.

Об этом говорится в публикации LB.ua "Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается".

"После смены правления, по информации LB.ua, следует ожидать, что НАК за резервные средства выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период", - говорится в материале.

Вместе с тем, действующий состав Наблюдательного совета "Нафтогаза" настаивает на том, чтобы правление компании не менялось - это условие того, что Наблюдательный совет согласится продолжить работу на год.

Напомним, согласно корпоративным процедурам "Нафтогаза", с 14 мая вступает в силу прекращение полномочий пяти из шести членов Наблюдательного совета - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко, которые объявили о своей отставке 30 апреля.

По информации LB.ua, все пять членов Наблюдательного совета, полномочия которых были прекращены, будут вновь назначены уже в начале следующей недели сроком на 1 год.

По информации собеседников LB.ua, 13 мая состоялась встреча между представителями Наблюдательного совета НАК и руководителями правительства и Офиса президента. На ней членам наблюдательного совета было предложено представить условия, при которых они останутся на своих должностях.

Сегодня представители наблюдательного совета представили эти условия: продление полномочий всех членов наблюдательного совета на 1 год с одновременным сохранением нынешнего состава правления НАК тоже на 1 год. Также среди условий - исключение из состава наблюдательного совета Роберта Бенша.

По информации LB.ua, премьер-министр согласился на эти условия. Сейчас ожидается решение Офиса президента.