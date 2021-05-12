Цена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тонну

Цена на китайский горячекатаный рулон достигла рекордных 1040 долл. за тонну

Фьючерсы на китайский горячекатаный рулон в среду достигли рекордного уровня в 6 698 юаней (1040,03 доллара США) за тонну, в то время как другие продукты из черных металлов также увеличили рост, заставив аналитиков предупредить рынок о рисках на фоне стремительного роста цен.

Наиболее торгуемые октябрьские контракты на горячекатаный рулон на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 3,8% до исторического максимума в ходе утренней сессии. По состоянию на 03:30 по Гринвичу он вырос на 2,4%, до 6 611 юаней за тонну.

Строительная стальная арматура на Шанхайской бирже подорожала на 0,9%, до 6 094 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь с поставкой в ??июне подскочили на 2,1%, до 15 560 юаней за тонну.

Между тем, ведущий производитель стального листа для автомобилей Baoshan Iron & Steel заявил во вторник, что спрос на автомобили во втором квартале снизится из-за нехватки чипов, а третий квартал является традиционным межсезоньем, согласно отчету Citi Research.

МинПром по материалам Steelland

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