Amazon выиграл апелляцию на решение об уплате налога в 250 млн евро в Люксембурге

Суд постановил, что компания законно получила налоговые льготы.

Amazon выиграл апелляцию на решение об уплате налога в 250 млн евро в Люксембурге

Американская компания Amazon выиграла апелляцию в европейском суде на решение от 2017 года, которое обязывало ее оплатить 250 млн евро налога в Люксембурге. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дело касалось того, действительно ли техногигант незаконно получил налоговые льготы на 250 млн евро. Суд первой инстанции постановил, что незаконно, но апелляция отменила это решение.

Налоговые дела Amazon и Apple были открыты по инициативе европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Они основаны на одном из аспектов законодательства Евросоюза, направленном на создание равных условий для компаний всего блока.

Сегодняшнее решение относительно Amazon может оказать значительное влияние на попытки Вестакер в дальнейшем использовать эту аргументацию для достижения, по ее словам, выгодных налоговых соглашений для всех участников европейского рынка.

Напомним, по итогам прошлого года интернет-гигант Amazon получил выручку в Евросоюзе в размере 44 миллиардов евро, но не заплатил налоги.

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