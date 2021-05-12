Аэропорт "Борисполь" начал поиск нового генерального директора

Предыдущий руководитель стал начальником Гостаможслужбы.

Аэропорт "Борисполь" начал поиск нового генерального директора
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

Наблюдательный совет международного аэропорта "Борисполь" начал конкурсный отбор на должность генерального директора предприятия. Она стала вакантной после назначения предыдущего директора Павла Рябикина главы Государственной таможенной службы.

На сайте аэропорта сообщается, что претенденты должны иметь 10-летний стаж работы в транспортной или авиационной отрасли на крупных предприятиях, 5-летний руководящий стаж и безупречную деловую репутацию, должны свободно владеть английским языком.

В конкурсе могут принимать участие иностранные граждане, но условием для подписания контракта с ними в случае победы будет получение украинского паспорта.

Заявления об участии в конкурсном отборе принимаются с 12 по 25 мая 2021 года включительно.

Результаты конкурса должны объявить до 7 июля.

Напомним, что "Борисполь" - крупнейший аэропорт Украины. В 2020 году он обслужил 5,1 млн пассажиров, а в последний допандемический год пассажиропоток превышал 15 млн человек.

Сейчас обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" исполняет Олег Струк.

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