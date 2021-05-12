Из-за вспышки коронавируса индийские металлурги сокращают производство

В течение апреля 2021 года металлургические предприятия Индии выплавили 7,96 млн. тонн стали. Снижение показателей к марту составило 21%, но в годовом соотношении объёмы выросли на 142%, сообщает Argus Media.



Апрельское производство готового проката составило в Индии 7 млн. тонн – на 23% меньше относительно предыдущего месяца. Общая загрузка мощностей в металлургической отрасли снизились до 70% по сравнению с 88% в марте 2021 года.



Как ожидается, за апрель-июнь индийские металлурги сократят производство стали на 20% к предыдущему кварталу. В числе причин – меры по борьбе с коронавирусом, в том числе, перенаправление имеющихся объёмов жидкого кислорода на медицинские цели. Производство стали в течение января-марта составило 29,58 млн. тонн – на 10% больше в годовом исчислении.