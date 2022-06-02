Украина потеряла 35% ВВП из-за войны — Офис президента

Полномасштабное вторжение РФ стало большим ударом для украинской экономики, на 1 мая война забрала 35% украинского ВВП. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Украина потеряла 35% ВВП из-за войны — Офис президента
Фото: mind.ua

Потери Украины

Из-за боевых действий Украина фактически потеряла более 200 заводов, что только усугубляет ситуацию с экономикой. Прямой ущерб от этого уже превышает $600 миллиардов.

Кроме того, многие украинцы, которые раньше могли развивать экономику страны, вынуждены ехать за границу из-за войны.

«Нам сейчас очень тяжело. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутри перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате роSSийского вторжения», — добавил Ермак.

Напомним

Как писал «Минфин», реальный ВВП Украины в 2022 году может снизиться, по меньшей мере, на треть. Чрезвычайно важна для Украины сегодня международная финансовая помощь.

Moody's прогнозировало, что по итогам 2022 г. показатель валового внутреннего продукта Украины снизится на 35%.

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