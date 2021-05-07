Частные облгазы задолжали Оператору ГТС почти 10 млрд грн

Общая задолженность облгазов перед "Оператором ГТС Украины" и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

В компании заявляют, что сумма задолженности "астрономически выросла за последние месяцы".

"И, хотя динамика погашения задолженности остается несопоставимой с ее размером (за неделю получили 9,7 млн грн, или менее 1% от долга), имеем и положительные новости. Компания Кременчукгаз перечислила ОГТСУ 5,6 млн грн задолженности за январь. Сейчас начисления к уплате и долги Кременчукгаза равны нулю", - добавили в пресс-службе.

В компании также заявили, что почти четверть операторов ГРМ стараются вовремя рассчитываться за образованные негативные небалансы.

"Другие же - системно накапливают долги. Возникает вопрос о целевом использовании тарифных средств, ведь в тарифе почти 50% - это средства на ПТО. И население их исправно платит. Общая задолженность облгазов перед ОГТСУ и начисления к уплате за услуги балансировки составляют 9,8 млрд грн. Именно на такую сумму они отобрали газ из государственной газотранспортной системы для собственных производственно-технических расходов", - резюмировали в "операторе ГТС".

Напомним, в конце апреля "Оператор ГТС" отчитался о 20,4 млрд гривен прибыли в 2020 году.