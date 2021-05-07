Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями

Как сообщает агентство Platts, американская компания Nucor заявила, что поднимет цены на арматуру после повышения цен на арматуру нескольких других крупных производителей США .



Компания объявила о повышении базовой цены сделки на арматуру № 4 - № 11 на 40 долл. за тонну, которая вступит в силу с новыми заказами 3 мая.



Согласно письму все подтвержденные заказы на конец рабочего дня 30 апреля будут защищены ценой, если будут отправлены до 15 мая.

CMC, SDI и Gerdau объявили о одинаковом повышении цен на неделе, закончившейся 30 апреля, на фоне продолжающегося дефицита предложения на рынке США .



Эти шаги означают третий раунд повышения цен на арматуру в 2021 году, при этом общая сумма трех раундов составит 120-130 долл. за тонну в зависимости от производителя. Цены на арматуру значительно выросли с сентября 2020 года, увеличившись за этот период почти на 45%.



