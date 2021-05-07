Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями

Nucor поднимет цены на арматуру после повышения цен другими производителями

Как сообщает агентство Platts, американская компания Nucor заявила, что поднимет цены на арматуру после повышения цен на арматуру нескольких других крупных производителей США.

Компания объявила о повышении базовой цены сделки на арматуру № 4 - № 11 на 40 долл. за тонну, которая вступит в силу с новыми заказами 3 мая.

Согласно письму все подтвержденные заказы на конец рабочего дня 30 апреля будут защищены ценой, если будут отправлены до 15 мая.
CMC, SDI и Gerdau объявили о одинаковом повышении цен на неделе, закончившейся 30 апреля, на фоне продолжающегося дефицита предложения на рынке США.

Эти шаги означают третий раунд повышения цен на арматуру в 2021 году, при этом общая сумма трех раундов составит 120-130 долл. за тонну в зависимости от производителя. Цены на арматуру значительно выросли с сентября 2020 года, увеличившись за этот период почти на 45%.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на газ в ЕС продолжают идти вверхЦены на газ в ЕС продолжают идти вверх
Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкогольМинэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь
Цены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тоннуЦены на горячекатаный рулон в США пробили отметку 1500 долл. за тонну
"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки"Кузница на Рыбальском" после обысков ГБР заявила о пребывании на грани остановки
Цены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяцаЦены на нефть поднялись до максимальных отметок за последние два месяца
Yusco повышает цены на нержавейкуYusco повышает цены на нержавейку
Microsoft отчиталась р взлетевших продажах Xbox, Windows и облачных сервисов за последний кварталMicrosoft отчиталась р взлетевших продажах Xbox, Windows и облачных сервисов за последний квартал
Китайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную рудуКитайские металлурги призывают власть сдерживать цены на железную руду
Цены на г/к рулон в США приводят к остановке производстваЦены на г/к рулон в США приводят к остановке производства
Колебания цены Ethereum резко возросли. Причина — заявления Джо БайденаКолебания цены Ethereum резко возросли. Причина — заявления Джо Байдена
Последние новости
Подгружаем последние новости