НБУ исключил четыре страховые компании из реестра финучреждений

Их исключили в связи с отсутствием лицензий.

НБУ исключил четыре страховые компании из реестра финучреждений
Фото: Цензор

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре страховые компании.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 30 апреля 2021 года.

В связи с отсутствием лицензий из Реестра исключены четыре страховщика: АО "СК "Варта", ЧАО "СК "Доверие и гарантия", ЧАО "СК "Стар-Полис" и ЧАО "СК "Индустриальная".

Отмечается, что их лицензии были аннулированы в марте-апреле 2021 года в добровольном порядке.

ЧАО "СК "Доверие и гарантия", ЧАО "СК "Стар-Полис", ЧАО "СК "Индустриальная" не имели невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями. В то же время АО "СК "Варта" не представило в Национальный банк отчетность за I квартал 2021 года.

После исключения из Реестра вышеупомянутые компании окончательно потеряли статус финансового учреждения.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона получили полную страховую выплату - 180 млн фунтов стерлингов (примерно 250 млн долларов) - за отмену турнира 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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