U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.

Американская металлургическая корпорация U.S. Steel заявила, что не будет доводить до конца анонсированный в мае 2019 г. проект стоимостью 1,5 млрд долл. по модернизации металлургического комбината Mon Valley Works в штате Пенсильвания.



Ранее планировалось, что на предприятии Edgar Thomson Plant, входящем в состав Mon Valley, будет установлен литейно-прокатный комплекс, в котором МНЛЗ будет совмещена с линией прямого литья полосы из тонких слябов. Продукция нового комплекса предназначалась бы для автомобильной промышленности.



На коксохимическом комплексе Clairton Coke Plant предполагалось построить когенерационную установку для получения тепла и электроэнергии из коксового газа. Все объекты планировалось запустить в конце 2022 – начале 2023 г.



Как заявил генеральный директор U.S. Steel Дэвид Берритт, компания отказывается от этого проекта, потому что намерена сосредоточить свои усилия на снижении выбросов углекислого газа с целью их полной ликвидации к 2050 г. Поэтому она также намерена закрыть три коксовые батареи на 630 тыс. т в год на Clairton.



Реализация проекта на комбинате Mon Valley стала не нужной и по той причине, что U.S. Steel в январе 2021 г. приобрела компанию Big River Steel, которая так же выпускает листовой прокат, но выплавляет сталь в электропечи, что обеспечивает меньшие выбросы углекислого газа. Теперь U.S. Steel намерена производить автолист и другие высококачественные марки стали именно на этом предприятии, а завод Mon Valley, как и ранее будет изготовлять рядовой горячекатаный прокат.



К настоящему времени U.S. Steel получила заказанное в 2019 г. оборудование МНЛЗ стоимостью около 170 млн долл., но оно пока находится на складе в Питтсбурге. Решение о его установке пока не принято. Также компания в обозримом будущем не собирается возвращать в строй четыре доменные печи, которые в данный момент простаивают на ее меткомбинатах.