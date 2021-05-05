U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.

U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.

Американская металлургическая корпорация U.S. Steel заявила, что не будет доводить до конца анонсированный в мае 2019 г. проект стоимостью 1,5 млрд долл. по модернизации металлургического комбината Mon Valley Works в штате Пенсильвания.

Ранее планировалось, что на предприятии Edgar Thomson Plant, входящем в состав Mon Valley, будет установлен литейно-прокатный комплекс, в котором МНЛЗ будет совмещена с линией прямого литья полосы из тонких слябов. Продукция нового комплекса предназначалась бы для автомобильной промышленности.

На коксохимическом комплексе Clairton Coke Plant предполагалось построить когенерационную установку для получения тепла и электроэнергии из коксового газа. Все объекты планировалось запустить в конце 2022 – начале 2023 г.

Как заявил генеральный директор U.S. Steel Дэвид Берритт, компания отказывается от этого проекта, потому что намерена сосредоточить свои усилия на снижении выбросов углекислого газа с целью их полной ликвидации к 2050 г. Поэтому она также намерена закрыть три коксовые батареи на 630 тыс. т в год на Clairton.

Реализация проекта на комбинате Mon Valley стала не нужной и по той причине, что U.S. Steel в январе 2021 г. приобрела компанию Big River Steel, которая так же выпускает листовой прокат, но выплавляет сталь в электропечи, что обеспечивает меньшие выбросы углекислого газа. Теперь U.S. Steel намерена производить автолист и другие высококачественные марки стали именно на этом предприятии, а завод Mon Valley, как и ранее будет изготовлять рядовой горячекатаный прокат.

К настоящему времени U.S. Steel получила заказанное в 2019 г. оборудование МНЛЗ стоимостью около 170 млн долл., но оно пока находится на складе в Питтсбурге. Решение о его установке пока не принято. Также компания в обозримом будущем не собирается возвращать в строй четыре доменные печи, которые в данный момент простаивают на ее меткомбинатах.

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