Уоррен Баффет назвал имя своего преемника в Berkshire Hathaway

Им станет заместитель председателя совета директоров компании по нестраховым операциям Грег Абель.

Уоррен Баффет назвал имя своего преемника в Berkshire Hathaway

Миллиардер Уоррен Баффет определился со своим преемником в Berkshire Hathaway. Им станет заместитель председателя совета директоров компании по нестраховым операциям Грег Абель, который три года назад уже был назван одним из двух кандидатов в преемники Баффета.

Об этом сообщает The Bell.

Тема преемника 90-летнего миллиардера в очередной раз поднялась после его субботнего ежегодного выступления перед акционерами.

Баффет заявил, что децентрализованная природа компании требует от ее руководителя определенного типа корпоративной культуры. Многолетний партнер Баффета, 97-летний Чарли Мангер отметил, что таким требованиям отвечает Абель.

Сегодня в разговоре с CNBC Баффет подтвердил, что Абель станет его преемником.

Напомним, вопрос о том, кто придет на смену миллиардеру, обсуждается уже больше 15 лет. В 2018 году Баффет сообщил, что будет выбирать из двух кандидатов - Абеля и руководителя перестраховочного бизнеса Berkshire Hathaway Аджита Джейна. Оба тогда же были назначены вице-президентами компании.

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