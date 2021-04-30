Vale планирует полностью выйти из угольного бизнеса

Vale планирует полностью выйти из угольного бизнеса

Бразильская горнодобывающая корпорация Vale рассчитывает до конца текущего года продать свои угольные активы в Мозамбике, а в дальнейшем полностью выйти из угольного бизнеса. Об этом сообщил финансовый директор компании Лучиано Сиани.

По его словам, Vale получила более 20 извещений от заинтересованных сторон. Компания рассчитывает на поступление официальных предложений в середине года и на заключение сделки в четвертом квартале.

Бразильской корпорации принадлежит в Мозамбике месторождение Moatize, на котором добывается как коксующийся, так и энергетический уголь. Добыча стартовала в 2011 г. Плановые мощности комплекса оцениваются в 22 млн. т в год, но Vale рассчитывает довести их только до 15 млн. т к середине текущего года и 18 млн. т к концу.

В настоящее время Vale приходится выплачивать значительные средства для погашения кредита на строительство железной дороги и порта, из-за чего Moatize не является для компании привлекательным активом. Но, по мнению Лучиано Сиани, в случае повышения цен на коксующийся и энергетический уголь на 10-15% по сравнению с текущим уровнем Moatize может стать вполне прибыльным предприятием.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиардаЗа неделю банки выдали 709 «доступных» кредитов на 2,2 миллиарда
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
СБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центреСБУ нашла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ХАЭС остановила на ремонт первый энергоблокХАЭС остановила на ремонт первый энергоблок
Блок рекламы


Похожие новости
Разработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQРазработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQ
ОГТСУ планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нуждОГТСУ планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нужд
Укрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грнУкрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн
Киев расширяет льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, - КличкоКиев расширяет льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, - Кличко
Rozetka планирует создать собственную платежную системуRozetka планирует создать собственную платежную систему
Увеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — МинсоцполитикиУвеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГУкраина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%
С начала года от игорного бизнеса в бюджет поступили почти 216 миллионовС начала года от игорного бизнеса в бюджет поступили почти 216 миллионов
ФГВФЛ планирует вдвое увеличить гарантированную сумму по депозитамФГВФЛ планирует вдвое увеличить гарантированную сумму по депозитам
Последние новости
Подгружаем последние новости