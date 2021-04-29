СБУ заблокировала в Виннице сеть подпольных call-центров, которые ежемесячно обворовывали украинцев на 7 млн грн

Схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Виннице схему завладения деньгами граждан через виртуальные "брокерские услуги". Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 7 млн грн.

СБУ

Установлено, что схему "обслуживали" почти 100 человек. Нелегальный бизнес просуществовал полгода, информирует пресс-центр

По предварительным данным следствия, житель областного центра наладил работу трех подпольных "call-центров". Их операторы через IP-телефонию подыскивали клиентов для регистрации на фиктивных брокерских интернет-платформах и пополнения специально созданных электронных счетов. После этого дельцы через сеть аффилированных фирм выводили деньги граждан в тень и переводили в наличные.

Во время следственных действий в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили более 200 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, а также документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.