"Укрпочта" начала работать в убыток

"Укрпочта" в 2020 году получила более 160 млн чистой прибыли, но в первом квартале 2021 получила 128 мн гривен убытков.

Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, это связано с низкими тарифами на услуги компании, которые устанавливаются регулятором НКРСИ.

"Может ли компания, когда тарифы на авиаперевозки выросли в 3-4 раза, минимальная зарплата на 25-37%, топливо, аренда, коммуналка на 20-60%, работать по тарифам 2020 года? Может, правда тогда линия постоянного тарифа будет напоминать прямую «линию смерти» на кардиограмме", - говорится в посте Смелянского.

По его словам, сложившийся кризис может еще больше углубить анонсированное правительством решение перевести выплату пенсий и денежной помощи исключительно через банк.

Смелянский предупредил, что для компании это будет означать увольнение 14 тыс. сотрудников и годовой убыток более 700 млн гривен.

"С этим закончится и история успешной реформы в государственном секторе. На всех каналах снова будут ругать Смелянского, наблюдательный совет, высокие зарплаты, и никто не вспомнит некоторых тихих, незаметных чиновников, которые, прикрываясь оголтелым популизмом, на самом деле стояли (изменяя лица) все эти 30 лет за развалом украинской экономики, а теперь будут стоять за ограждением на похоронах реформ Укрпочты", - заявил Смелянский.

Он не стал называть конкретных имен, но пообещал в мае ("если не будет изменений") провести "полную красочных историй пресс-конференцию".

Напомним, что "Укрпочта" - единый национальный оператор почтовой связи Украины. У него 11 тыс. отделений, обеспечивающих покрытие во всех населенных пунктах страны. На почте работают более 72 тысяч человек.

Основателем и акционером АО "Укрпочта" является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.