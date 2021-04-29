"Укрпочта" начала работать в убыток
Компания обвиняет в этом "тихих, незаметных чиновников".
"Укрпочта" в 2020 году получила более 160 млн чистой прибыли, но в первом квартале 2021 получила 128 мн гривен убытков.
Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
По его словам, это связано с низкими тарифами на услуги компании, которые устанавливаются регулятором НКРСИ.
"Может ли компания, когда тарифы на авиаперевозки выросли в 3-4 раза, минимальная зарплата на 25-37%, топливо, аренда, коммуналка на 20-60%, работать по тарифам 2020 года? Может, правда тогда линия постоянного тарифа будет напоминать прямую «линию смерти» на кардиограмме", - говорится в посте Смелянского.
По его словам, сложившийся кризис может еще больше углубить анонсированное правительством решение перевести выплату пенсий и денежной помощи исключительно через банк.
Смелянский предупредил, что для компании это будет означать увольнение 14 тыс. сотрудников и годовой убыток более 700 млн гривен.
"С этим закончится и история успешной реформы в государственном секторе. На всех каналах снова будут ругать Смелянского, наблюдательный совет, высокие зарплаты, и никто не вспомнит некоторых тихих, незаметных чиновников, которые, прикрываясь оголтелым популизмом, на самом деле стояли (изменяя лица) все эти 30 лет за развалом украинской экономики, а теперь будут стоять за ограждением на похоронах реформ Укрпочты", - заявил Смелянский.
Он не стал называть конкретных имен, но пообещал в мае ("если не будет изменений") провести "полную красочных историй пресс-конференцию".
Напомним, что "Укрпочта" - единый национальный оператор почтовой связи Украины. У него 11 тыс. отделений, обеспечивающих покрытие во всех населенных пунктах страны. На почте работают более 72 тысяч человек.
Основателем и акционером АО "Укрпочта" является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.