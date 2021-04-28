Прибыль Нацбанка к распределению упадет в 2021 году на 13,43 миллиарда — прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует снижение уровня прибыли к распределению за 2021 год до 27,3 млрд грн — на 13,43 млрд грн. В 2020 году этот показатель составлял 40,73 млрд грн, сообщается в публикации Нацбанка в газете «Голос Украины».

Фото: epravda.com.ua

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«Прогнозные ожидания Национального банка … в отношении суммы части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн», — отмечается в информации.

Согласно публикации, в первом квартале 2021 года нераспределенный убыток НБУ составил 8,61 млрд грн. При этом сократились объемы:

активов — с 1,33 трлн грн до 1,27 трлн грн;

обязательств — с 1,15 трлн грн до 1,1 трлн грн;

собственного капитала — со 184,9 млрд грн до 175,5 млрд грн.

Среди основных изменений в активах:

сократились объемы —

средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах — со 121,1 млрд грн до 83,7 млрд грн;

ценных бумаг нерезидентов — с 671,8 млрд грн до 642,2 млрд грн;

монетарного золота — с 42,01 млрд грн до 37,14 млрд грн;

возросли объемы —

кредитов банкам и другим заемщикам — с 66,9 млрд грн до 74,1 млрд грн;

ценных бумаг правительства — с 335,4 млрд грн до 339,9 млрд грн.

В структуре пассивов:

увеличились средства банков — с 50 млрд грн до 65,2 млрд грн, тогда как средства государственных и других учреждений упали с 70,6 млрд грн до 51,2 млрд грн;

объем депозитных сертификатов сократился со 163,6 млрд грн до 143,5 млрд грн, а обязательства перед МВФ — со 193,5 млрд грн до 176,1 млрд грн.

Ожидания

Нацбанк уточняет, что окончательный объем отчислений в госбюджет-2022 будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и определяться после утверждения внешним аудитором и Советом НБУ.

Как сообщалось, по итогам 2020 года Нацбанк уже перечислил в госбюджет 24,43 млрд грн при заложенном в бюджет показателе 33 млрд грн.