Крах хедж-фонда Archegos Capital. Убытки банков превысили $10 миллиардов

Во вторник, 27 апреля стало известно, что суммарный убыток банков от краха хедж-фонда Archegos Capital Management превысил $ 10 млрд. Это следует из отчетов банков за первый квартал, сообщает Bloomberg.

Фото: globalbankingandfinance.com

Сколько потеряли банки

Японский банк Nomura сообщил о потере 245,7 млрд иен ($2,27 млрд) за «сделки с клиентом из США и его дочерними компаниями». Это самый большой квартальный убыток банка с 2009 года. Nomura прогнозирует, что после завершения первого квартала убыток вырастет еще на 62 млрд иен ($572,7 млн).

Швейцарский банк UBS Group также сообщил об ожидании потерь на $861 млн в течение второго квартала текущего года.

Другой швейцарский банк Credit Suisse оценил ущерб в $4,7 млрд, однако до отчетности за первый квартал эта сумма выросла до $5,5 млрд.

Убытки понес и Morgan Stanley — он оценил ущерб от крушения хедж-фонда в $911 млн.

Bloomberg также приводит убытки двух японских финансовых групп — Mitsubishi UFJ Financial Group ($0,3 млрд) и Mizuho ($0,1 млрд).

Deutsche Bank опубликует свою отчетность 28 апреля.

Goldman Sachs и Wells Fargo удалось полностью избежать убытков, а JPMorgan и Citigroup смогли ограничить свои потери.

Предыстория

К краху Archegos Capital Management привело использование производных финансовых инструментов. Фонд сделал ряд крупных вложений в различные компании, используя заемные средства.

После падения бумаг ViacomCBS, Discovery и других компаний фонд начал нести убытки. На фоне этого ряд брокеров потребовал от Archegos увеличить сумму залога, но компания не смогла предоставить необходимое обеспечение по операциям. Это привело к дефолту Archegos и распродажи его активов на $20 млрд в конце марта.

Регулирующие органы США начали изучать причины краха фонда Archegos Capital Management, ставшего крупнейшим за последние годы, и роль в этом ведущих мировых банков, сообщил Bloomberg.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызвала банки на встречу, где обсуждалось, что спровоцировало распродажу активов на $ 20 млрд.

Финансовый регулятор FINRA опрашивает брокерские компании, пытаясь выяснить, какое влияние на них оказывает эта ситуация, а также о любых воздействия на их операции, потенциальные кредитные риски и другие угрозы.