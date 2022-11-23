Російська платіжна система «Мір» зазнала краху навіть у дружніх до Росії країнах – Bloomberg

Банки Туреччини, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, В’єтнаму під страхом санкцій США відмовляються проводити операції з картками системи «Мір», інформує ZN.ua.

Російська платіжна система «Мір» зазнала краху навіть у дружніх до Росії країнах – Bloomberg
© Фото из открытых источников

Російський аналог міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard платіжна система «Мір» зазнали краху – навіть деякі з її найближчих союзників Росії відмовилися від неї під страхом санкцій США. Центробанк РФ шукає шляхи розв’язання проблеми. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомих із ситуацією, які побажали залишитися неназваними.

До системи «Мір» підключилися дев’ять країн, але банки шести з них відмовились від неї після того, як Міністерство фінансів США пригрозило накласти санкції на будь-кого, хто допомагає або підтримує її використання.

За словами співрозмовників Bloomberg, Центробанк був не готовий до такого рівня тиску і змушений тепер спішно шукати альтернативи. Виявилось, що якщо торгові санкції щодо росії багато хто намагається обходити, то співпраця із системою «Мір» показала реальні побоювання вторинних санкцій з боку партнерів Росії та міць впливу США та ЄС.

Наприкінці вересня обробку карток «Мір» припинив національний процесинговий центр Узбекистану.

«Що стосується питань відповідності, важко визначити, чи підпадає під санкції користувач цієї картки чи ні», – сказав Бехзод Хамраєв, заступник голови центрального банку Узбекистану.

Крім Узбекистану, від обробки карток системи «Мір» відмовилися киргизстанські, таджикистанські, в'єтнамські та казахстанські банки. На сайті «Міру» вже прибрали розділ із іноземними партнерами системи. Найбільшого удару у вересні завдала Туреччина, яка є популярним серед росіян місцем туризму та не приєдналася до антиросійських санкцій – всі п’ять турецьких банків, які обробляли транзакції за карткою, припинили надання цих послуг.

Центральний банк Шрі-Ланки заявив, що не прийматиме картки «Мір» у місцевому банківському секторі через санкції США. Індонезія обговорює впровадження «Мір», але санкції США «можуть вплинути на процес прийняття рішень», заявив посол Індонезії Хосе Антоніо Морато Таварес.

Президент Російської асоціації електронних грошей та грошових переказів Віктор Достов пов'язує відмову від співпраці з надто високими ризиками та надто низькими вигодами від збереження відносин із системою «Мір».

«Занепокоєння вторинними санкціями переважує інтерес до комісійних доходів, – сказав Віктор Достов. – Тепер кожен буде змушений використовувати якісь приватні рішення в багатьох країнах».

Частково роботу із системою зберегли лише Вірменія, Білорусь та Казахстан.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Україна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 разаУкраїна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 раза
АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривеньАРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
В Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війнуВ Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війну
Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — ОпендатаботМайже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот
Блок рекламы


Похожие новости
Українська енергосистема зазнала збитків на 70 млрд грн внаслідок російських атакУкраїнська енергосистема зазнала збитків на 70 млрд грн внаслідок російських атак
США дозволили Росії постачати нафту до Японії та деяких країн ЄССША дозволили Росії постачати нафту до Японії та деяких країн ЄС
Китай частково призупинив купівлю нафти РФ в очікуванні деталей щодо ліміту цін — BloombergКитай частково призупинив купівлю нафти РФ в очікуванні деталей щодо ліміту цін — Bloomberg
Росія втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до початку санкцій ЄС – BloombergРосія втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до початку санкцій ЄС – Bloomberg
Уряд Нової Зеландії запровадив санкції проти 22 громадян Росії та БілорусіУряд Нової Зеландії запровадив санкції проти 22 громадян Росії та Білорусі
The Times: Британія таємно імпортувала нафту з РосіїThe Times: Британія таємно імпортувала нафту з Росії
На закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїлиНа закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли
Що відбувається з енергосистемою України після атак Росії: в Укренерго показали прикладЩо відбувається з енергосистемою України після атак Росії: в Укренерго показали приклад
СБУ закрило онлайн-казино, яке "піднімало" економіку РосіїСБУ закрило онлайн-казино, яке "піднімало" економіку Росії
Warner Bros. заборонила показувати свої фільми в РосіїWarner Bros. заборонила показувати свої фільми в Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости