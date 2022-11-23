Російська платіжна система «Мір» зазнала краху навіть у дружніх до Росії країнах – Bloomberg

Російський аналог міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard платіжна система «Мір» зазнали краху – навіть деякі з її найближчих союзників Росії відмовилися від неї під страхом санкцій США . Центробанк РФ шукає шляхи розв’язання проблеми. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомих із ситуацією, які побажали залишитися неназваними.

До системи «Мір» підключилися дев’ять країн, але банки шести з них відмовились від неї після того, як Міністерство фінансів США пригрозило накласти санкції на будь-кого, хто допомагає або підтримує її використання.

За словами співрозмовників Bloomberg, Центробанк був не готовий до такого рівня тиску і змушений тепер спішно шукати альтернативи. Виявилось, що якщо торгові санкції щодо росії багато хто намагається обходити, то співпраця із системою «Мір» показала реальні побоювання вторинних санкцій з боку партнерів Росії та міць впливу США та ЄС.

Наприкінці вересня обробку карток «Мір» припинив національний процесинговий центр Узбекистану.

«Що стосується питань відповідності, важко визначити, чи підпадає під санкції користувач цієї картки чи ні», – сказав Бехзод Хамраєв, заступник голови центрального банку Узбекистану.

Крім Узбекистану, від обробки карток системи «Мір» відмовилися киргизстанські, таджикистанські, в'єтнамські та казахстанські банки. На сайті «Міру» вже прибрали розділ із іноземними партнерами системи. Найбільшого удару у вересні завдала Туреччина, яка є популярним серед росіян місцем туризму та не приєдналася до антиросійських санкцій – всі п’ять турецьких банків, які обробляли транзакції за карткою, припинили надання цих послуг.

Центральний банк Шрі-Ланки заявив, що не прийматиме картки «Мір» у місцевому банківському секторі через санкції США . Індонезія обговорює впровадження «Мір», але санкції США «можуть вплинути на процес прийняття рішень», заявив посол Індонезії Хосе Антоніо Морато Таварес.

Президент Російської асоціації електронних грошей та грошових переказів Віктор Достов пов'язує відмову від співпраці з надто високими ризиками та надто низькими вигодами від збереження відносин із системою «Мір».

«Занепокоєння вторинними санкціями переважує інтерес до комісійних доходів, – сказав Віктор Достов. – Тепер кожен буде змушений використовувати якісь приватні рішення в багатьох країнах».

Частково роботу із системою зберегли лише Вірменія, Білорусь та Казахстан.