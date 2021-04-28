Прибыль Baosteel выросла почти в 2,5 раза в первом квартале

Baosteel (Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.), основная дочерняя компания крупнейшего мирового производителя стали China Baowu Steel Group, заявила, что ее чистая прибыль выросла почти в два с половиной раза в первом квартале 2021 года в связи с ростом цен и спроса на металлопродукцию, пишет Caixin.



Компания сообщила о чистой прибыли в размере 5,36 млрд юаней (826 млн долл.), говорится в заявлении компании на Шанхайской фондовой бирже. Показатель вырос на 248% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это поясняется невысокой базой сравнения, поскольку вспышка Covid-19 в Китае вызвала коллапс производства.



Прибыль выросла на 97% по сравнению с первым кварталом 2019 года, согласно расчетам Caixin, основанным на предыдущей отчетности Baosteel.



