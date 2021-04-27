Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривен

Топ-менеджеру объявили о подозрении по ст. 240 Уголовного кодекса.

Фото: zap.gp.gov.ua

Национальная полиция обвинила главу правления одной из компаний Запорожья в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

"Руководитель этого предприятия с сентября по декабрь 2018 года при отсутствии соответствующих разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита путем проведения пяти взрывов на Передаточнинском месторождении, в результате которых незаконно добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения, стоимость которых оценивается в сумму более 1 млрд грн", - считает следствие.

В связи с этим ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса - незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенная путем взрыва.

Ему собираются избрать меру пресечения.

Название предприятия прокуратура не указала, но сообщение проиллюстрировали изображением карьера ООО "Смарт Гранит" (бывшее АО "Запорожнерудпром"), принадлежащего Вадиму Новинскому.

Фото: zap.gp.gov.ua

Компания осуществляет добычу на Передаточнинском месторождении гранитов. Разработка ведется на так называемом Левобережном карьере площадью 43 га.

С 2018 года его возглавляет Владимир Заболотный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больницеЗапорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в УкраинеGoogle вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грнТурбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
Налог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать вышеНалог на продажу недвижимости в Украине хотят сделать выше
ГФС изъяла незаконно изготовленный бензин на миллион долларовГФС изъяла незаконно изготовленный бензин на миллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
В апреле украинцы продали рекордную сумму валютыВ апреле украинцы продали рекордную сумму валюты
Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд доллУкраина разместила еврооблигации на 1,25 млрд долл
Apple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять летApple объявила, что инвестирует в США $430 млрд за пять лет
Нацполиция разоблачили схему мошеннического завладения инвестиционными миллионамиНацполиция разоблачили схему мошеннического завладения инвестиционными миллионами
Из-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – КличкоИз-за карантинных ограничений бюджет столицы недополучил 2,5 млрд грн в 2021 году, – Кличко
45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС
Укроборонпром в 2020 году заработал 2,5 млрд долл.Укроборонпром в 2020 году заработал 2,5 млрд долл.
СБУ расследует растрату 225 млн гривен "Центрэнерго"СБУ расследует растрату 225 млн гривен "Центрэнерго"
Украина получит 2,5 миллиарда гривен от МБРР для борьбы с covid-19Украина получит 2,5 миллиарда гривен от МБРР для борьбы с covid-19
Начальник отдела винницкой налоговой попался на взятке в 50 тыс. гривенНачальник отдела винницкой налоговой попался на взятке в 50 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости