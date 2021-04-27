Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривен

Топ-менеджеру объявили о подозрении по ст. 240 Уголовного кодекса.

Фото: zap.gp.gov.ua

Национальная полиция обвинила главу правления одной из компаний Запорожья в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

"Руководитель этого предприятия с сентября по декабрь 2018 года при отсутствии соответствующих разрешительных документов организовал незаконную добычу гранита путем проведения пяти взрывов на Передаточнинском месторождении, в результате которых незаконно добыто более 180 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения, стоимость которых оценивается в сумму более 1 млрд грн", - считает следствие.

В связи с этим ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса - незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенная путем взрыва.

Ему собираются избрать меру пресечения.

Название предприятия прокуратура не указала, но сообщение проиллюстрировали изображением карьера ООО "Смарт Гранит" (бывшее АО "Запорожнерудпром"), принадлежащего Вадиму Новинскому.

Фото: zap.gp.gov.ua

Компания осуществляет добычу на Передаточнинском месторождении гранитов. Разработка ведется на так называемом Левобережном карьере площадью 43 га.

С 2018 года его возглавляет Владимир Заболотный.