Нацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение норматива

Национальный банк применял меры воздействия к 9 страховых компаний за нарушение нормативов.

Нацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение норматива

Национальный банк применял меры воздействия к 9 страховым компаниям за нарушение нормативов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк обязал 8 страховщиков устранить нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала и других нормативов, в частности:

  • СК «Кий Авиа Гарант»;
  • СК «Бенефит»;
  • СК «Гамма»;
  • СК «Лидер»;
  • СК «Надежда»
  • СО «Новый Днепр»;
  • СО «Астро-Днепр»;
  • СК «Союз-Днепр».

Причина наказания

Все указанные страховщики не устранили нарушения по состоянию на 31 декабря 2020 года и не предоставили в НБУ информацию о самостоятельном устранении нарушений.

Страховщики обязаны устранить нарушения и представить регулятору отчет об устранении, а также заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это, до 7 июня 2021 года.

Еще одной страховой компании «ДиЛайф» Нацбанк временно приостановил действие лицензии по страхованию жизни. Эта компания была зарегистрирована 19 сентября 2001 года и осуществляла деятельность по страхованию жизни. Страховщик находится в городе Полтава и имеет обособленные структурные подразделения.

Объем страховых премий (платежей) по страхованию жизни 2020 года, составляет 0 грн и не изменился по сравнению с 2019 годом. Объем сформированных страховых резервов составляет 1,225 млн грн. Компания не имеет страховых выплат в 2020 году.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 24 апреля 2021.

Напомним

В начале марта по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во II полугодии 2020 года были составлены акты о правонарушениях в отношении 46 компаний. Во время первого заседания было решено обязать шесть страховщиков устранить нарушения нормативов.

По результатам второго заседания Национальный банк решил приостановить действие лицензий четырех страховых компаний. Таким образом, Национальный банк уже рассмотрел акты о правонарушениях 21 страховой компании.

Что означает норматив платежеспособности

Норматив платежеспособности и достаточности капитала является базовым в системе платежеспособности страховщиков, обеспечивает запас капитала для поглощения возможных убытков от осуществления ими деятельности. Нарушение этого норматива несет угрозу полному и своевременному выполнению страховщиками своих обязательств по заключенным договорам страхования.

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