Нацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение норматива
Национальный банк применял меры воздействия к 9 страховых компаний за нарушение нормативов.
Национальный банк применял меры воздействия к 9 страховым компаниям за нарушение нормативов. Об этом говорится в
Нацбанк обязал 8 страховщиков устранить нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала и других нормативов, в частности:
- СК «Кий Авиа Гарант»;
- СК «Бенефит»;
- СК «Гамма»;
- СК «Лидер»;
- СК «Надежда»
- СО «Новый Днепр»;
- СО «Астро-Днепр»;
- СК «Союз-Днепр».
Причина наказания
Все указанные страховщики не устранили нарушения по состоянию на 31 декабря 2020 года и не предоставили в НБУ информацию о самостоятельном устранении нарушений.
Страховщики обязаны устранить нарушения и представить регулятору отчет об устранении, а также заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это, до 7 июня 2021 года.
Еще одной страховой компании «ДиЛайф» Нацбанк временно приостановил действие лицензии по страхованию жизни. Эта компания была зарегистрирована 19 сентября 2001 года и осуществляла деятельность по страхованию жизни. Страховщик находится в городе Полтава и имеет обособленные структурные подразделения.
Объем страховых премий (платежей) по страхованию жизни 2020 года, составляет 0 грн и не изменился по сравнению с 2019 годом. Объем сформированных страховых резервов составляет 1,225 млн грн. Компания не имеет страховых выплат в 2020 году.
Решение о применении мер воздействия вступает в силу 24 апреля 2021.
Напомним
В начале марта по результатам дистанционного надзора за страховыми компаниями во II полугодии 2020 года были составлены акты о правонарушениях в отношении 46 компаний. Во время
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Что означает норматив платежеспособности
Норматив платежеспособности и достаточности капитала является базовым в системе платежеспособности страховщиков, обеспечивает запас капитала для поглощения возможных убытков от осуществления ими деятельности. Нарушение этого норматива несет угрозу полному и своевременному выполнению страховщиками своих обязательств по заключенным договорам страхования.