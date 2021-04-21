При продаже биткоина физлицу в Украине придется уплатить налог 19,5% из всей полученной суммы

С продажи крипровалюты нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. При этом налог взимается не с инвестиционного дохода (разницы между стоимостью покупки и продажи), а с суммы, за которую продан актив.

При продаже биткоина физлицу придется уплатить налог 19,5% из всей полученной суммы

Об этом рассказал старший юрист практики частных клиентов Sayenko Kharenko Дмитрий Гоцин во время во время вебинара FinUpdate Инвестиции и налоги: как не остаться без прибыли.

Если, например, биткоин был приобретен за $ 20 тыс., а продан за $ 54 тыс., налоги нужно платить с $ 54 тыс.

Так же, по словам Дмитрия Гоцина, рассчитываются налоги для произведений искусства, антиквариата и коллекционных вин.

«По законодательству Украины, вы не можете учитывать расходы на приобретение этих объектов и у вас возникает обязанность заплатить налог со всей суммы», — пояснил юрист.

По его словам, такой подход к налогообложению доходов применяется несмотря даже несмотря на то, что в законодательстве нет определения криптовалюта.

Налог с инвестиционного дохода уплачивается после продажи акций с разницы между ценой продажи и ценой приобретения. Если акция была приобретена за $ 100, а продана за $ 110, налоги уплачиваются с $ 10.

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