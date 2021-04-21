Планы администрации Байдена обвалили акции табачных компаний

Администрация президента США Джо Байдена потребует от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых на территории страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: biz.censor.net

Что ожидает производителей

Производители обязаны будут снизить содержание никотина до уровня, при котором сигареты не вызывают привыкания.

Кроме того, под полный запрет могут попасть сигареты с ментолом. На них приходится около трети из 226 млрд сигарет, продаваемых ежегодно в стране.

Как предупреждают эксперты, на реализацию новых мер уйдут годы, также могут возникнуть юридические проблемы.

Реакция акций

На фоне этих новостей акции табачных компаний упали. Например, рыночная стоимость Marlboro за день обвалилась почти на $ 6 млрд. Ценные бумаги Altria упали на 6,2%.

Бумаги крупных табачных компаний, торгующихся в Европе, также подешевели. Акции British American Tobacco на Лондонской бирже во вторник дешевеют на 6,7%, Imperial Brands — на 7,15%. В Японии на 1,8% снизились бумаги корпорации Japan Tobacco.

Единственным производителем табачной продукции, который показал рост, стала компания 22nd Century Group, выпускающая сигареты с пониженным содержанием никотина. Ее ценные бумаги подорожали на 11% на торгах в Нью-Йорке.

Напомним